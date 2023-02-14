اتفاقية سرية للوصول إلى غرفة البيانات.. إيلون ماسك يخطط لشراء مانشستر يونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير عالمية، أن رجل الأعمال إيلون ماسك مالك شركة "تويتر"، يخطط لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ظل رغبة عائلة غليزر في بيعه.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، هناك مستثمرين قطريين يرغبون في شراء مانشستر يونايتد، وإيلون ماسك سيدخل بقوة في صفقة شراء النادي.

وأشارت الصحيفة إلى إن هناك اهتمام كبير من جانب إيلون ماسك الملياردير الذي يمتلك ثورة شخصية تقدر بـ 157 مليار جنيه إسترليني (190 مليار دولار)، بجانب العشرات من الأطراف المعنية، مشددة على أن جميعهم دخلوا في اتفاقيات سرية تسمح لهم بالوصول إلى غرفة البيانات الخاصة بالمعلومات المتعلقة بالشراء المحتمل للنادي الإنجليزي.

وكان ماسك ألمح في وقت سابق إلى رغبته في شراء مانشستر يونايتد، حيث غرد عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أغسطس الماضي بهذا الشأن، قبل أن يتراجع ويؤكد إنها كانت مزحة.

يذكر أن عائلة غليزر حددت الجمعة 17 فبراير الجاري، موعداً نهائياً لتقديم العروض الخاصة بشراء مانشستر يونايتد.

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