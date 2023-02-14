بسبب شغب نهائي دوري الأبطال.. الاتحاد الأوروبي يعتذر رسمياً لليفربول

المصدر: وكالات

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اعتذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لنادي ليفربول عن إلقاء اللوم في البداية على جماهيره، بسبب الفوضى التي حدثت قبل مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي باستاد دو فرانس في باريس، وذلك عقب الكشف عن نتائج تحقيق مستقل.

وتأخر انطلاق المباراة لمدة 36 دقيقة بعدما فشل آلاف من مشجعي ليفربول في دخول ملعب فرنسا الدولي، قبل المباراة التي أقيمت 28 مايو الماضي، وفاز بها ريال مدريد 0/1، وظهر خلالها رجال الشرطة الفرنسية وهم يطلقون الغاز المسيل للدموع تجاه الجماهير.

وقال "يويفا" والسلطات الفرنسية وقتها إن الفوضى حدثت بسبب تذاكر مزورة، على الرغم من أن التحقيق قال إنه لا يوجد دليل يدعم هذه المزاعم.

وقال تيودور تيودوريديس الأمين العام لـ "يويفا": "بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي أود أن أعتذر مجدداً لجميع الاشخاص الذين تضرروا من تلك الأحداث التي وقعت في توقيت، كان ينبغي للجميع أن يحتفلوا فيه بالوصول لنهاية الموسم".

وتابع: "بشكل خاص اعتذر لمشجعي ليفربول عن التجارب التي مر بها الكثير منهم عند حضور المباراة وعن البيانات التي صدرت قبل وأثناء المباراة، والتي حملتهم ظلماً المسؤولية".

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