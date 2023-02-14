صلاح وجاكبو يقودان ليفربول لفوزه الأول في الدوري هذا العام

المصدر: أ ف ب

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قاد المهاجمان المصري محمد صلاح والوافد الجديد الهولندي كودي جاكبو فريقهما ليفربول إلى انتصاره الأول هذا العام في الدوري الانجليزي لكرة القدم بفوزه في ديربي ميرسيسايد على إيفرتون 2-صفر الإثنين، في ختام منافسات المرحلة 23.

افتتح صلاح التسجيل في الدقيقة 36، واضاف جاكبو الثاني مفتتحاً باكورة أهدافه مع فريقه الجديد (49).

ولم يذق رجال المدرب الألماني يورغن كلوب طعم الفوز منذ مطلع العام الجديد، اذ من أصل 12 نقطة ممكنة لم يحصدوا سوى نقطة يتيمة (3 هزائم وتعادل)، قبل أن يحققوا النقاط الثلاث للمرة الاولى أمام إيفرتون.

وانتهى الديربي بين فريقين جريحين، لصالح ليفربول الذي كان من بين المرشحين للفوز باللقب قبل انطلاق الموسم الحالي إلاّ انه يحتل المركز التاسع برصيد 32 نقطة، فيما تجمد رصيد إيفرتون المهدد بالهبوط عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر، متقدماً بفارق الأهداف عن بورنموث وصيف القاع.

وغاب عن ليفربول الفرنسي إبراهيما كوناتيه الذي اصيب أمام برايتون في الكأس قبل أسبوعين، والبرازيلي أرثور والكولومبي لويس دياس والاسباني تياغو ألكانتارا، فيما عاد المدافع فيرجيل فان دايك للجلوس على مقاعد البدلاء بعد غياب استمر لفترة 6 مباريات.

في المقابل، كان أبرز الغائبين عن صفوف إيفرتون دومينيك كالفيرت-ليفن بعدما خرج بعد قرابة ساعة من تسجيله هدف الفوز على ارسنال المتصدر 1-صفر في المرحلة الماضية، علماً أن المهاجم غاب عن 10 مباريات هذا الموسم بسبب الاصابات.

افتتح ليفربول التسجيل من هجمة مرتدة بعدما اصابت كرة جيمس تاركوفسكي عارضة الحارس البرازيلي أليسون، فقاد الثنائي صلاح والأوروغوياني داروين نونييس هجمة فمرر الأخير من الجهة اليسرى عرضية اعترضها المهاجم المصري داخل المنطقة وخدع الحارس جوردان بيكفورد الذي خرج باكراً من مرماه (36).

وضاعف المهاجم جاكبو النتيجة بباكورة أهدافه في سابع مباراة له مع "الريدز" بعد تمريرة من ترنت أليكسندر-أرنولد تابعها تسديدة بقدمه اليمنى في الشباك (49).

وغادر نونييس في الدقيقة 70 وحلّ بدلاً منه البرتغالي ديوغو جوتا في ظهوره الأول منذ الاصابة التي تعرض لها في منتصف أكتوبر وحالت من دون مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال قطر العام الماضي، في حين تخلى جاكبو عن مركزه للبرازيلي فيرمينيو العائد بدوره إلى المستطيل الاخضر (80).

وكاد البديل توم ديفيس يقلص الفارق لإيفرتون، إلا أن رأسيته مرت بجانب القائم (81)، قبل أن يمنع الحارس بيكفورد الهدف الثاني لصلاح بتصديه لتسديدته (88).



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