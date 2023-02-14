ميسي ومبابي جاهزان لمواجهة بايرن

المصدر: (باريس - د ب أ)

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تدرب النجمان الأرجنتني ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي، ضمن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، في تأكيد جاهزيتهما للمباراة المرتقبة أمام بايرن ميونخ الألماني، اليوم، في جولة الذهاب بدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وكانت الشكوك حامت بشكل كبير حول إمكانية مشاركة الثنائي.

كما عاد للتدريبات لاعب خط الوسط ماركو فيراتي، بعد أن عانى في الأيام الماضية من مشكلات تتعلق باللياقة، ويغيب عن الفريق ريناتو سانشيز لاعب خط وسط بايرن السابق، ونوردي موكيلي لاعب لايبزج السابق.

وكان باريس سان جيرمان، تعرض للهزيمة أمام بايرن ميونخ في النهائي الوحيد الذي خاضه الفريق في دوري الأبطال، في عام 2020.

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