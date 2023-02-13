بسبب جهازه المعاون.. كلوب يخرج عن صمته: تحلوا بالشجاعة وهاجموني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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دافع الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، عن جهازه المعاون في الريدز، على خلفية الانتقادات التي تعرض لها على مدار الفترة الماضية، بالتزامن مع تراجع نتائج الليفر.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "إذا لم يكن الموظفون متعاونين فلن يكونوا هنا، لا أحد في ليفربول يساعدني لكونه من أصدقائي، إنهم هنا لأنهم الأفضل في عملهم، هذا كل شيء، تحلوا بالشجاعة وهاجموني، لكن لا تلوموا على أي شخص دون ذنب".

وأضاف: "بعد رحيل هؤلاء عن ليفربول سيكون الجميع في وظائف أخرى، وهذا يؤكد أنهم مستمرين لكونهم يفعلون عملهم بشكل رائع".

وحول مستقبله مع ليفربول، قال كلوب: "لدي الكثير من المسؤوليات داخل النادي وعلينا ترتيب الأمور مرة أخرى، إنه وقت صعب لا أستمتع بذلك لكن علينا أن نظهر في هذا الوقت، نحاول تجاوز الصعوبات، وقتها سنقدم فترة رائعة مرة أخرى".

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