دورتموند في الصورة.. مرموش يقترب من الرحيل عن فولفسبورغ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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بات المصري عمر مرموش قريباً من الرحيل عن ناديه فولفسبورغ الألماني، في الميركاتو الصيفي المقبل.

يأتي ذلك في ظل المطالب الكبيرة لمرموش، مقابل تمديد عقده مع فولفسبورغ خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "كيكر" الألمانية، فإن المفاوضات بين مرموش وفولفسبورغ متوقفة تمامًا حول تمديد عقده، بسبب مطالب اللاعب المالية التي لا تتناسب مع إمكانيات النادي.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن هناك عدة فرق ألمانية تتحرك من أجل التفاوض مع مرموش، منها آينتراخت فرانكفورت، وبوروسيا مونشنجلادباخ، وبوروسيا دورتموند.

ولم يشارك مرموش مع فولفسبورغ في المواجهة الأخيرة أمام شالكه، لأول مرة هذا الموسم، بعدما لعب أول 19 جولة رفقة فريقه.

وانضم مرموش إلى فولفسبورغ قادماً من وادي دجلة المصري، ولعب في الرديف لفترة، قبل أن يتم تصعيده للمشاركة مع الفريق الأول.

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