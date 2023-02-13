تدريبات باريس تكشف موقف ميسي ومبابي من مواجهة بايرن ميونخ (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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واصل باريس سان جيرمان تدريباته الجماعية، اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة بايرن ميونخ، غداً الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة "GFFN" الفرنسية، شهد المران مشاركة نجم الفريق الباريسي كيليان مبابي، حيث بدأ التدريبات منذ مرحلة الإحماء، وظهر بشكل مثالي من الناحية البدنية.

وبخصوص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فظهر هو الآخر يشارك في التدريبات الجماعية لباريس مع زملائه بشكل طبيعي، بعدما ابتعد مؤخراً بسبب الإصابة.

وكان باريس سان جيرمان أعلن في وقت سابق حاجة مبابي لثلاثة أسابيع من أجل التعافي، وأكد مدرب البي سي جي كريستوف غالتييه أنه لا مجال للمجازفة بإشراك مبابي أمام بايرن ميونخ، ولكن بمشاركة اللاعب الفرنسي الشاب خلال تدريبات اليوم، فمن المحتمل أن يدفع به المدرب في ظل أهمية اللقاء أمام بايرن ميونخ.

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