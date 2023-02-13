هذه قلة احترام.. مدرب يوفنتوس يفتح النار على جماهير فريقه

المصدر: وكالات

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فتح ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس، النار على بعض من جماهير فريقه التي تحضر مباريات السيدة العجوز، بسبب هجومها على اللاعبين.

وقال أليغري في تصريحات عقب مباراة فيورنتينا أمس الأحد، رداً على سؤال بشأن دخوله في جدل مع بعض المشجعين عقب نهاية اللقاء: "أشعر بخيبة، معظم الحاضرين يساعدون الفريق، لكن هناك بعض آخر يوجهون صافرات الاستهجان ضد لاعبين مثل مويس كين، ودي تشيليو، ولياندرو باريديس".

وتابع: "نحن بحاجة إلى كل لاعبي يوفنتوس، لا يعجبني أن تأتي الجماهير إلى الملعب لتوجيه صافرات الاستهجان إلى الفريق، هذه قلة احترام، يمكنكم أن توجهون صافرات الاستهجان عندما نكون سيئين، لكن لا تفعلوا ذلك بشكل استباقي".

وكان يوفنتوس استمر في استفاقته، رغم ضربه معنوياً نتيجة خصم 15 نقطة من رصيده على خلفية اتهامه بالتلاعب المالي، بفوزه على ضيفه فيورنتينا 0/1 الأحد في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وهو الانتصار الثالث توالياً.

وأكمل أليغري: "علينا التعامل مع كل مباراة على حدة، والآن بتنا على بعد نقطة من المركز السابع، من المهم جداً ألا نخطئ في حسبان النقاط التي لدينا وأن نتغاضى عن تلك التي جمعناها (44)، لأن ذلك سيقلل من أهمية ما حققه هؤلاء الشبان".

وأتم: "يوروبا ليج وكأس إيطاليا هما هدفانا، إلى جانب شق طريقنا صعوداً في الترتيب، لا يمكننا أن نفعل سوى الانتظار لمعرفة أين سيكون ترتيبنا في نهاية الموسم".

وفي ظل انعدام فرصه في الحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى، المؤهلة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، إلا في حال نجح في استئناف العقوبة المفروضة عليه بخصم 15 نقطة من رصيده، يشكل الفوز بلقب "يوروبا ليج" الأمل الوحيد ليوفنتوس للمشاركة في المسابقة القارية الأم، نظراً إلى ترتيبه الحالي في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

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