الاختبار الطبي يحسم موقف هالاند أمام أرسنال

المصدر: وكالات

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يخضع النرويجي آرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، لاختبار طبي تحدد نتيجته، موقف اللاعب من المشاركة في المباراة الهامة أمام أرسنال متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن آرلينغ هالاند الذي سجل 31 هدفاً في كل البطولات لحامل لقب الدوري الإنجليزي، خرج بين شوطي المباراة التي فاز فيها فريقه على أستون فيلا 1/3 أمس الأحد.

ومع تقدم مانشستر سيتي 0/3 في الشوط الأول، لم يعد الفريق بحاجة للمخاطرة بمهاجمه البالغ من العمر 22 عاماً في الشوط الثاني على ملعب الاتحاد، فيما كشف مدربه بيب غوارديولا عن تعرضه لكدمة.

وقال غوارديولا: "هالاند لديه كدمة وسنقوم بتقييمه في الأيام المقبلة، وسنعلم ما يمكنه فعله/ بين الشوطين تحدثنا للأطباء وقالوا إنه مع تقدمنا 0/3 لسنا بحاجة للمخاطرة، ووافقنا على ذلك".

وتابع مدرب سيتي: "أعتقد أنه لم يتعرض للإصابة لكننا سنرى، ونأمل بأن يكون جاهزاً لمباراة الأربعاء، وفي حالة عدم جاهزيته أو أن تكون هناك خطورة في مشاركته، فلن يتم الدفع به في المباراة".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة.

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