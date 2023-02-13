المشوار لم ينته بعد.. الهداف التاريخي لفرنسا يعلن استمراره مع «الديوك»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف مهاجم ميلان ومنتخب فرنسا أوليفيه جيرو، موقفه من الاعتزال الدولي مع منتخب الديوك.

وقال جيرو في تصريحات نقلتها إذاعة "مونت كارلو": "المشوار لم ينته بعد مع منتخب فرنسا، لست مستعداً لإنهاء مسيرتي وخلع القميص الأزرق القريب من قلبي".

وتابع: "لدي الدافع للاستمرار، أشعر أنني بحالة جيدة على المستوى الفني والبدني والذهني أيضاً".

وأتم: "أنا تحت أمر المدرب ديدييه ديشامب في أي وقت".

وكان عدداً من لاعبي منتخب فرنسا، أعلنوا اعتزالهم الدولي عقب انتهاء منافسات بطولة كأس العالم 2022، أبرزهم صاحب الكرة الذهبية كريم بنزيما.

ولعب أوليفييه جيرو صاحب الـ 36 عامًا، خلال مشواره الكروي مع أندية مونبلييه وأرسنال وتشيلسي، واقتنص لقب الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا بعدما وصل رصيده الدولي إلى 53 هدفاً، متفوقاً على الأسطورة تيري هنري صاحب الـ 51 هدفاً وأنطوان جريزمان صاحب 42 هدفاً.

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