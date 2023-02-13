ضربة جديدة لكلوب.. تياغو ألكانتارا يثير الرعب في ليفربول‬‎

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تلقى يورغن كلوب مدرب ليفربول، ضربة جديدة، بسبب الإصابة التي يعاني منها لاعب الريدز تياغو ألكانتارا، في منطقة الفخذ.

وبحسب موقع "ليفربول إيكو"، يغيب تياغو عن صفوف ليفربول لمدة تقترب من أربعة أسابيع على الأقل، مشيراً إلى أن إصابة اللاعب أسوأ مما كان متوقعاً.

وأكد الموقع أنه بشكل مبدئي سيغيب تياغو عن مباريات ليفربول أمام إيفرتون، ونيوكاسل، وريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)، وكريستال بالاس، وولفرهامبتون، ومانشستر يونايتد، وبورنموث.

وشدد الموقع على إنه من غير المعروف إذا كان سيلحق تياغو بمباراة العودة أمام ريال مدريد 15 مارس المقبل، من عدمه.

يذكر أن ليفربول سيلتقي اليوم الإثنين مع نظيره إيفرتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، ويبحث الريدز عن تحقيق أول انتصار له في عام 2023، حيث يعود تاريخ آخر فوز حققه الليفر إلى 30 ديسمبر الماضي، عندما تغلب على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد.

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