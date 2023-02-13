إصابة هالاند تربك حسابات غوارديولا قبل مواجهة أرسنال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تعرض النجم النرويجي آرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي، للإصابة خلال مواجهة السيتيسينز أمام أستون فيلا، التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت بفوز السيتي 1/3.

وتلقى هالاند علاجاً من جانب الجهاز الطبي على منطقة الفخذ، في منتصف الشوط الأول من اللقاء، بعد اصطدامه بحارس مرمى أستون فيلا إيميليانو مارتينيز، قبل أن يتم استبداله بين شوطي المباراة، ولم يستطع بيب غوارديولا مدرب المان سيتي تأكيد ما إذا كان هالاند سيكون جاهزاً لمباراة أرسنال من عدمه.

وأوضح غوارديولا أنه كان سيبقي هالاند لو لم يكن مانشستر سيتي متقدماً بنتيجة 0/3 في الشوط الأول، حيث قال: "إذا كانت النتيجة قريبة، فربما لم أفعل ذلك، آمل أن يكون متواجداً في المباراة المقبلة، إذا كانت هناك مخاطرة أو لم يكن مستعداً، فلن يلعب أمام أرسنال".

وتقام مباراة مانشستر سيتي وأرسنال الأربعاء المقبل في تمام الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، فيما يأتي مانشستر سيتي في الوصافة برصيد 48 نقطة.

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