على رأسها هاتاي سبور‬‎.. انسحاب أربعة أندية من المسابقات المحلية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، انسحاب أربعة أندية من مسابقاته المحلية، على خلفية الأحداث التي نتجت عن الزلزال المُدمر.

وكان زلزالاً قوياً ضرب دولتي سوريا وتركيا في الساعات الأولى من صباح الإثنين الماضي، أسفر عن العديد من الخسائر.

وفي بيان رسمي، أكد الاتحاد التركي انسحاب أندية هتاي سبور وغازي عنتاب من الدوري التركي الدرجة الأولى، ومالاتيا سبور وأضنة سبور من دوري الدرجة الثانية، وعليه أصدر الاتحاد قراراته بشأن الأندية المنسحبة، وجاءت كالتالي:

- الموافقة على طلبات الأندية التي قررت الانسحاب من المسابقات المحلية.

- احتساب نتائج المباريات المتبقية للفرق المنسحبة من البطولة بهزيمتها 3-0، اعتبارًا من 6 فبراير الماضي.

- فتح باب الانتقالات للاعبين الأجانب المسجلين في قوائم الأندية المنسحبة للانتقال إلى فرق أخرى.

- يدفع الاتحاد التركي للأندية المنسحبة مستحقاتها في الفترة المتبقية من الموسم.

- مواصلة الاتحاد التركي بالتعاون مع باقي أندية الدوري، مساعدة المناطق المتضررة من الزلزال.

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