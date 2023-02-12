العالمى ريدوان يتألق في مونديال الأندية

المصدر: دبي - البيان

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حقق الفنان العالمي ريدوان نجاحاً كبيراً بالأغنية الرسمية لمونديال كأس العالم للأندية فيفا 2022 والتي حملت عنوان «Welcome to Morocco» وضمت عدداً كبيراً من نجوم الطرب والموسيقى بالمغرب.

وتخطت أغنية «Welcome to Morocco» كلمات ولحن وتوزيع العالمي المغربي الأصل ريدوان حاجز الـ 2 مليون 500 ألف مشاهدة منذ طرحها على القناة الرسمية للفيفا على يوتيوب تزامناً مع انطلاق المنافسات في طنجة.

وشارك في أغنية «Welcome to Morocco» من نجوم الطرب والموسيقى بالمغرب أسماء المنور ودوزي وحاتم عمور وريم وامينوكس ونعمان بلعياشي وديزي دروس واللذين قدموها باللغتين الإنجليزية والمغربية الدارجة وقام بتصوير الكليب المخرج الألماني دانييل زلوتان، بمدن مغربية عدة.

والهدف من الأغنية هو الترحيب بجميع الزوار، وكعادته قدم ريدوان عبر جديده الفني تحفة فنية مليئة بالإيقاعات الإيجابية التي تبعث الفرح والسرور لكل من يسمعها.

من جهة أخرى، يستعد ريدوان لعمل جديد من المقرر إطلاقه نهاية شهر فبراير الجاري، بالتزامن مع اقتراب حلول مناسبة خصوصاً سيكشف عنها قريباً.

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