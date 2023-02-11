ارسنال يهدر نقطتين ثمينتين في السباق نحو اللقب

المصدر: أ ف ب

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أهدر ارسنال نقطتين ثمينتين في سعيه لاحراز اللقب للمرة الاولى منذ عام 2004 بسقوطه في فخ التعادل 1-1 مع ضيفه وجاره برنتفورد السبت ضمن منافسات المرحلة 23 من الدوري الانجليزي لكرة القدم، في حين تابع تشيلسي سلسلة عروضه المخيبة باكتفائه بالتعادل مع مضيفه وست هام 1-1 ايضا.

ورفع ارسنال رصيده الى 51 نقطة متقدما بفارق 6 نقاط عن منافسه المباشر مانشستر سيتي الذي يلتقي مع استون فيلا الاحد، علما بان ارسنال يستضيف سيتي الاربعاء المقبل في مباراة مؤجلة.

وهي المباراة الثانية تواليا التي يفشل فيها ارسنال في تحقيق الفوز بعد سقوطه المفاجىء امام ايفرتون صفر-1 الاسبوع الماضي ليتلقى الخسارة الثانية فقط هذا الموسم.

استحوذ ارسنال على الكرة بنسبة عالية لكن برنتفورد كان الاخطر على المرمى وسنحت له ابرز فرصة في الشوط الاول بتسديدة هدافه ايفان توني الذي سدد في العارضة.

وضغط ارسنال في الشوط الثاني ونجح البديل البلجيكي لياندرو تروسار في افتتاح التسجيل بعد دقائق قليلة من مشاركته مستغلا تمريرة عرضية من الجهة اليمنى ليتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك (66).

بيد ان برنتفورد ادرك التعادل بواسطة توني بعد دربكة امام المرمى ليتابعها برأسه من مسافة قريبة داخل الشباك (74).

ورمى ارسنال بكل ثقله للخروج بنقاط المباراة الثلاث لكن برنتفورد دافع عن مرماه ببسالة.

عقدة التعادلات

وتابع تشيلسي هدر النقاط بتعادله للمباراة الثالثة توالياً وهذه المرة أمام مضيفه وست هام 1-1.

سقط تشيلسي صاحب المركز التاسع برصيد 31 نقطة في فخ التعادل للمباراة الثالثة توالياً بعد تعادله سلباً أمام ليفربول وفولهام في المرحلتين الماضيتين، علماً أنه لم يحقق الفوز سوى مرة واحدة في مبارياته الثماني الأخيرة.

في المقابل، فشل وست هام باشراف مدربه الاسكتلندي ديفيد مويس في الفوز للمباراة الثانية توالياً بعد تعادله بالنتيجة ذاتها أمام نيوكاسل في المرحلة الماضية، ليحتل المركز الخامس عشر مع 20 نقطة.

وتلقى فريق "البلوز" ضربة معنوية قبل 4 أيام من مواجهته الاوروبية أمام بوروسيا دورتموند الألماني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت عودة مهاجم تشيلسي البرتغالي جواو فيليكس إلى صفوف فريقه ناجحة اذ افتتح التسجيل في الدقيقة 16، قبل أن يدرك وست هام التعادل بفضل مدافعه الإيطالي إيمرسون (27).

عاد فيليكس الذي انضم إلى تشيلسي في الشتاء على سبيل الاعارة من أتلتيكو مدريد الاسباني بعد ايقاف لفترة ثلاث مباريات جراء طرده في مباراته الاولى مع النادي اللندني خلال الخسارة ضد المضيف فولهام منتصف الشهر الماضي.

كما شهدت أروقة النادي تغييرات عدة بعد صفقات في سوق الانتقالات، فضم في المجموع ثمانية لاعبين جدد، بمن فيهم الجناح الأوكراني ميخايلو مودريك والأرجنتيني إنسو فرنانديس بطل مونديال قطر الذي بات أغلى صفقة في تاريخ بريطانيا.

سجل تشيلسي هدف السبق بعد لعبة جماعية على الجهة اليسرى، فوصلت الكرة إلى فرنانديس مررها عرضية رائعة فوق الدفاع تابعها فيليكس عند الستة أمتار بسهولة في الشباك (16).

واعتقد البلوز انه ضاعف النتيجة بعد تمريرة في العمق من مودريك إلى الألماني كاي هافيرتس، إلا أن الأخير كان متسللاً (23).

واستفاق وست هام من ضربة خسارة لاعب وسطه البرازيلي لوكاس باكيتا للاصابة في كتفه (14)، ليدرك التعادل بعد تمريرة عرضية داخل المنطقة من كوفال حولها بوين برأسه إلى القائم الثاني، ليتابعها المندفع من الخلف المدافع إيمرسون في شباك الحارس الإسباني كيبا أريسابالاغا (27).

وظلت النتيجة على حالها في الشوط الثاني رغم 3 تغييرات لمدرب تشيلسي غراهام بوتر، أبرزها الدولي المغربي حكيم زياش (67).

ومرت رأسية هافيرتس بالقرب من القائم (74)، فيما ألغى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" الهدف الرأسي للاعب الوسط التشيكي توماس سوسيك الذي دخل بدلاً من باكيتا بداعي التسلل (82).

وسقط توتنهام سقوطا كبيرا امام مضيفه ليستر سيتي 1-4. وتأتي الخسارة بعد فوز لافت على مانشستر سيتي الاسبوع الماضي ليفشل في الضغط على مانشستر سيتي الثالث ونيوكاسل الرابع الذي يحل ضيفا على بورنموث لاحقا.

افتتح توتنهام التسجيل بواسطة الاوروغوياني رودريغو بينتانكور (14)، لكن ليستر سيتي رد التحية بثلاثية في الشوط الاول تناوي على تسجيلها نامباليس مندي (23)، وجيمس ماديسون (25) والنيجيري كيليشي ايهياناتشو (45+4).

والغى الحكم هدفا هارفي بارنز في الدقيقة 70 بداعي التسلل، لكن اللاعب ذاته نجح في حسم النتيجة نهائيا في صالح فريقه بتسجيل الهداف الرابع (81).

وتغلب ولفرهامبتون بعشرة لاعبين عل مضيفه ساوثمبتون صاحب المركز الاخير 2-1، وفولهام على نوتنغهام فوريست بثنائية، وتعادل كريستال بالاس مع برايتون 1-1.

وتتابع المنافسات الأحد، فليعب ليدز يونايتد مع مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي مع أستون فيلا. وتختتم الإثنين بلقاء ليفربول مع إيفرتون.



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