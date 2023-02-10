يويفا يقدم مساعدات مالية لتركيا مضيفة نهائي دوري الأبطال

المصدر: أ ب

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يوم الجمعة، منح تركيا 200 ألف يورو (214 ألف دولار) للمساعدة في أعمال الإغاثة بعد الزلزال الذي ضرب البلد الذي من المقرر أن يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا في يونيو المقبل.

كما تعهد يويفا بتنظيم المزيد من أنشطة جمع التبرعات في الأيام التي تسبق المباراة النهائية التي تقام في 10 يونيو بإسطنبول. كما أنه سينسق العمل بين الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 55، للمساهمة في صندوق الإغاثة في حالات الكوارث.

وشملت التبرعات الأولية 150 ألف يورو (160 ألف دولار) من يويفا إلى الاتحاد التركي لكرة القدم، و50 ألف يورو (54 ألف دولار) من مؤسسة يويفا الخيرية للأطفال لدعم منظمتين تعملان في منطقة الكارثة جنوبي تركيا وفي سوريا.

وقال يويفا إن من المقرر الوقوف لحظات صمت قبيل مباريات الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

ومن المزمع أن تقام مباراة أوروبية واحدة في تركيا يوم الخميس، حيث يستضيف طرابزون سبور غريمه بازل في الجولة الفاصلة لدوري المؤتمر الأوروبي، وسيرتدي اللاعبون شارات سوداء.

أودى الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر ووقع يوم الإثنين، بحياة أكثر من 20 ألف شخص، كما دمر المنطقة.

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