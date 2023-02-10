الدوري الانجليزي يتبرع لضحايا الزلزال والدوريات الأوروبية تلتزم دقيقة صمت

المصدر: أ ف ب

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سيتبرع الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بمبلغ مليون جنيه إسترليني (1.2 مليون دولار) لدعم جهود الإغاثة، في حين قررت الدوريات الأوروبية الوقوف دقيقة صمت حداداً على ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا.

وقتل زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر ضرب تركيا وسوريا الإثنين أكثر من 22 ألف شخص في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في المنطقة منذ قرن.

ولا يزال الدولي الغاني كريستيان أتسو لاعب تشيلسي ونيوكاسل السابق، والذي يدافع عن ألوان فريق هاتاي سبور التركي، مفقوداً.

وتبّرع رؤساء رابطة الدوري الإنجليزي بمبلغ من المال للجنة طوارئ الكوارث، المكونة من عدة جمعيات خيرية.

قالت الرابطة في بيان "يشعر الدوري الممتاز بحزن عميق جراء الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا والتي أودت بحياة آلاف الأشخاص".

وتابعت "ستقدم الرابطة تبرعاً بقيمة مليون جنيه إسترليني للجنة طوارئ الكوارث لتوصيل المساعدات الإنسانية مباشرة إلى المحتاجين".

وسيرتدي لاعبو ومسؤولو البريميرليغ شارات سوداء في المباريات نهاية هذا الأسبوع.

في المقابل، ستلتزم كل من دوريات إيطاليا واسبانيا وفرنسا وألمانيا دقيقة صمت قبل المباريات حداداً على ضحايا الزلزال.

وأفاد الاتحاد الإيطالي للعبة أنه سيلتزم بدقيقة صمت "في كل دوري، مع مباريات مقررة في نهاية الأسبوع (بما في ذلك مباريات الإثنين)".

وضمن السياق ذاته، قال رئيس الاتحاد غابريال غرافينا "عالم كرة القدم يقدّم دعمه لضحايا الزلزال. لا يمكننا أن نكون غير مبالين في مواجهة مثل هذه المأساة".



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