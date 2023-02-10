الأندية البلجيكية تسجل خسائر قياسية في 2022

المصدر: أ ف ب

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سجّلت الأندية البلجيكية الـ25 المحترفة في الدرجتين الأولى والثانية خسارة صافية قياسية بلغت 156 مليون يورو في موسم 2021-2022، حسب أرقام اتحاد كرة القدم الصادرة هذا الأسبوع.

وهذا رقم قياسي يتخطى الرقم السابق البالغ 140 مليون يورو خلال موسم 2020-2021، وفق ما ذكرت صحيفة "إيكو".

ويتصدر أنتويرب قائمة الأندية الأكثر تعرضاً للخسارة بواقع 31.5 مليون يورو. حافظ مالكه بول غيسنز، رئيس مجموعة "غيلامكو" العقارية، على استقرار النادي مالياً، من خلال ضخ رأس مال بلغ 115 مليون يورو بين 2019 و2022، حسب الأرقام المنشورة على الانترنت.

وتمّ ضخ أكثر من نصف مليار يورو من رؤوس المال في مجمل الأندية البلجيكية خلال الفترة عينها.

وحدها أربعة أندية خرجت بنتائج إيجابية هي بروج، شارلروا، كورتريه وأندرلخت الذي عمل على تنفيذ خطة انقاذ مالية. فيما سجّلت باقي الأندية نتائج مالية سلبية.

وتتضمن هذه الأرقام نظاماً جديداً للقواعد الأوروبية والبلجيكية يهدف إلى وضع قيود صارمة على الأندية، بغية إعادة ترتيب حساباتها المالية.

وتتعلق قوانين اللعب المالي النظيف على وجه الخصوص بأقسى الخسائر المصرح بها والتي يمكن تعويضها جزئياً عن طريق عمليات ضخ رأس المال.



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