رغم نفيه.. تأكيدات بتوقيع أنشيلوتي رسمياً مع منتخب البرازيل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت تقارير عالمية، أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وافق على تدريب منتخب البرازيل، ووقع بالفعل على عقد يمتد حتى عام 2026.

تأتي هذه التقارير، رغم نفي أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الريال والهلال السعودي، التي تقام غداً السبت، في نهائي كأس العالم للأندية، بقوله إنه لا يعلم شيئاً عن تدريب منتخب البرازيل، مؤكداً استمراره في قيادة الميرنغي حتى نهاية عقده 2024.

وبحسب شبكة "ESPN" العالمية، فإن أنشيلوتي وافق بالفعل على تدريب المنتخب البرازيلي بعقد يمتد 3 سنوات حتى 2026، مؤكدة أن الاتفاقية لن يتم الإعلان عنها في الوقت الحالي.

وأشارت الشبكة إلى أن ثلاثي ريال مدريد البرازيلي، فينيسيوس جونيور وميليتاو ورودريجو، لديهم علم بأن أنشيلوتي سيقود منتخب بلادهم قريباً.

وأكدت الشبكة أن أنشيلوتي وقع على عقد تدريبه للبرازيل، في ظل رؤيته بأنه في حاجة إلى خوض تجربة مختلفة بعد رحلته مع ريال مدريد الإسباني.

يذكر أن موقع "Football España"، أكد في وقت سابق، أن الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، يقترب من خلافة أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد، عقب نهاية الموسم الجاري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز