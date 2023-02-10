أحدهم في دوري الأطراف المبتورة.. الكشف عن الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش 2022 (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائمة المرشحين النهائية للفوز بجائزة بوشكاش، لأفضل هدف في عام 2022.

وجاءت القائمة مكونة من 3 أهداف، لحصد جائزة الأفضل في العام الماضي، أحدهم في دوري الأطراف المبتورة.

وشملت القائمة كل من:

ديميتري باييه (فرنسا) - مارسيليا × باوك (دوري المؤتمر الأوروبي)

ريتشارليسون (البرازيل) - البرازيل × صربيا (كأس العالم)

مارسين أوليسكي (بولندا) – فارتا بوزنان × ستال ريشيتشفو (الدوري البولندي)، وهو هدف أكروباتي رائع في دوري الأطراف المبتورة ببولندا، حقق ملايين المشاهدات ونال إعجاب عدد كبير من مشجعي كرة القدم حول العالم.

وفي حال التساوي بين هدفين في عدد النقاط فسيتم الفصل بينهما بعدد من حصل منهما على اختيارات في المركز الأول أكثر من نظيره، إذ أن كل شخص يُطلب منه أثناء عملية التصويت اختيار الأهداف بالترتيب، ويحصل صاحب المركز الأول على 4 نقاط و3 نقاط للثاني ونقطة واحدة للثالث.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الهدف الأفضل في حفل يقام يوم 27 فبراير الجاري، ويتم تحديد الفائز بناء على تصويت الجماهير من مختلف أنحاء العالم.

أحدهم في دوري الأطراف المبتورة.. الكشف عن الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش 2022https://t.co/5K99lkdBou pic.twitter.com/iPZmx9dJOb — البيان الرياضي (@AlBayanSports) February 10, 2023

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