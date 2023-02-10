باريس سان جيرمان يعلن تفاصيل إصابة ميسي.. وموقفه أمام بايرن ميونخ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف نادي باريس سان جيرمان، طبيعة إصابة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، التي تعرض لها في مباراة باريس الماضية أمام مارسيليا في كأس فرنسا، وتعرض فيها البي سي جي للخسارة بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي بيان رسمي، أكد باريس سان جيرمان إن ميسي تعرض للإصابة في أوتار الركبة، وسيغيب لمدة 48 ساعة، على أن يعود للتدريبات الاثنين المقبل، وبالتالي تأكد غيابه عن مواجهة موناكو في الدوري الفرنسي، المقرر لها غداً السبت في الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة الفرنسية.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع بايرن ميونخ الثلاثاء المقبل 14 فبراير، وهو ما يعني إن هناك صعوبة أيضاً بشأن لحاق ميسي بهذه المواجهة، بعدما أكد النادي الباريسي عودته للتدريبات قبل 24 ساعة فقط من اللقاء المرتقب.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 54 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب المنافسين وهو مارسيليا صاحب الوصافة.

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