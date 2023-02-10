تشواميني: التتويج بكأس العالم للأندية أمام الهلال «حلم»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد لاعب ريال مدريد أوريلين تشواميني، أن تتويجه مع الميرنغي بلقب كأس العالم للأندية أمام الهلال السعودي في مباراة الغد، يعتبر بمثابة الحلم.

ويلتقي ريال مدريد مع الهلال في نهائي كأس العالم للأندية، غداً السبت، على ملعب مولاي عبدالله بدولة المغرب، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

وقال تشواميني في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "سيكون الفوز بكأس العالم للأندية بمثابة الحلم الذي أحققه بقميص ريال مدريد، سنقدم كل شيء للفوز في النهائي".

وأضاف: "كنت دائماً أعرف أن ريال مدريد نادٍ كبير، هو الأفضل في العالم، الضغط كبير لكن سنقدم أفضل ما لدينا للفوز بلقب جديد غداً، نريد الفوز بكل الألقاب الممكنة، سأبذل قصارى جهدي للفوز غداً".

ودعم تشواميني زميله فينيسيوس جونيور، على خلفية الهتافات المسيئة التي تعرض لها الأخير في مباريات الدوري الإسباني مؤخراً، حيث قال: "فينيسيوس بخير، نعلم أن اللحظات الصعبة تحدث في كرة القدم، جميعنا ندعمه وعليه التركيز في كرة القدم والاستمتاع بها".

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