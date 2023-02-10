أنشيلوتي: لا أعرف شيئاً عن تدريب البرازيل.. وهذا موقفي من بديل بنزيما

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، استمراره في قيادة الميرنغي حتى نهاية عقده 2024، مشيراً إلى أنه لا يعرف شيئاً عن التقارير التي تربط اقترابه من تدريب منتخب البرازيل.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ريال مدريد والهلال السعودي، في نهائي كأس العالم للأندية: "لا أعرف أي شيء عن تدريب منتخب البرازيل، عقدي مع ريال مدريد مستمر حتى عام 2024 وسألتزم به، وأحب العمل مع الريال".

وبخصوص اللاعبين الذين سيدفع بهم أمام الهلال في خط الوسط، قال مدرب ريال مدريد: "الأمر سيكون صعباً، لأنني أحاول الاستفادة من الأفضل، اللاعبون يفهمون كذلك متى يمكنهم اللعب أو بقائهم على مقاعد البدلاء، هم رائعون في ذلك".

وأكمل: "شعرنا بالحزن بعد الخسارة من برشلونة في نهائي السوبر الإسباني، ثم الخسارة من ريال مايوركا في الليغا، لكننا لن نستسلم، وسنلعب أمام الهلال من أجل حصد اللقب".

وعن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع بديل لمهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، قال أنشيلوتي: "سنتحدث عن هذا الأمر عقب نهاية الموسم".

يذكر أن هناك تقارير صحفية عالمية، أشارت إلى أن أنشيلوتي سيغادر ريال مدريد عقب نهاية الموسم الجاري، وسيتولى تدريب منتخب البرازيل، خلفاً لمدرب السامبا السابق تيتي، الذي رحل عن تدريب السيليساو عقب الخروج من الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت ديسمبر الماضي.

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