شرط واحد يفصل زيدان عن خلافة أنشيلوتي في ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت تقارير إسبانية، أن الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، وضع شرطاً واحداً، للموافقة على العودة وتدريب ريال مدريد مرة أخرى، خلفاً للمدرب الحالي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وبحسب موقع "Football España"، اشترط زيدان على فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، التعاقد مع الفرنسي الشاب ريان شرقي لاعب ليون في الصيف المقبل، وضمه إلى صفوف الميرنغي، قبل العودة لتدريب ريال مدريد من جديد لفترة ثالثة.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن مسؤولي ريال مدريد يربطون مصير أنشيلوتي بعد انتهاء هذا الموسم بالألقاب، فحال فشل الإيطالي المخضرم في قيادة الريال لمنصات التتويج سيكون مصيره الإقالة.

ورحل زيدان في نهاية موسم 2021/2020 عن ريال مدريد، وظل بلا ناد منذ ذلك الحين، وكان يأمل في تولي تدريب منتخب فرنسا، لكن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قرر الاحتفاظ بمدربه الحالي ديدييه ديشامب.

وفاز "زيزو" مع ريال مدريد بتسعة ألقاب في ولايته الأولى، منها ثلاثة ألقاب متتالية لدوري أبطال أوروبا (2016، 2017، 2018)، أما في الفترة الثانية حقق فقط لقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز