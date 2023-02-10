زلزال تركيا.. هاتاي سبور ينسحب من الدوري وغموض حول وضع أتسو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قرر نادي هاتاي سبور، الانسحاب من منافسات بطولة الدوري التركي بسبب ما تعرضت له البلاد مؤخراً جراء الزلزال المدمر.

وكان زلزالاً قوياً ضرب سوريا وتركيا، في الساعات الأولى من صباح الإثنين الماضي، أسفر عن عدد كبير من الضحايا.

وأعلن رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم محمد بويوكيكشي، تلقيه خطابًا من نادي هاتاي سبور، يعلن خلاله الانسحاب من بطولة الدوري، كونه يعتبر ضمن أكثر المتضررين من الزلزال، بسبب تواجده في منطقة الشمال بدولة تركيا.

وقبل انسحابه، تواجد هاتاي سبور بالمركز 14 بجدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 23 نقطة جمعها من 21 مباراة، حيث فاز 6 مباريات وتعادل 5 وخسر 10.

وفي شأن متصل، مازال الغموض يسيطر على وضع الغاني كريستيان أتسو لاعب فريق هاتاي سبور، بعدما انهار المبنى السكني الذي كان يقطن به جراء الزلزال.

ورغم تصريحات مصطفى عزت مدرب النادي قبل يومين، بالعثور على أتسو من تحت الأنقاض، وأكدت سفيرة دولة غانا في تركيا فرانسيسكا أشيتي الأنباء نفسها، بالعثور على أتسو حياً، وكذلك الاتحاد الغاني لكرة القدم، إلا أن طبيب هاتاي سبور جوربي كاهفيشي نفى الأمر، وأكد أنه لم يتم العثور على اللاعب بعد.

وقال كاهفيشي في تصريحات لصحيفة "Hürriyet" أحد أكبر الصحف اليومية التركية: "عندما سمعنا نبأ نقله إلى المستشفى، ذهبنا إلى هناك، لكنه لم يكن موجوداً، في الوقت الحالي نؤكد أنه لم يتم العثور على كريستيان أتسو، والمدير الرياضي سافوت تانر، للأسف".

وانضم أتسو إلى صفوف هاتاي سبور مطلع الموسم الجاري قادماً من الرائد السعودي، وسبق له تمثيل أندية بورتو وتشيلسي وإيفرتون وبورنموث ونيوكاسل يونايتد.

ويمتلك أتسو 60 مباراة في رصيده الدولي مع منتخب غانا، سجل خلالها 10 أهداف، وشارك في كأس العالم 2014 مع النجوم السوداء، وحل وصيفاً معهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2015.

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