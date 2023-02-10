بجمع التبرعات.. برشلونة يعلن دعمه لضحايا الزلزال المدمر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي برشلونة، دعمه لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا مؤخراً، من خلال جمع التبرعات لأسر الضحايا، عن طريق المؤسسات الخيرية التي يتعاون معها النادي.

وكان زلزالاً قوياً ضرب سوريا وتركيا، في الساعات الأولى من صباح الإثنين الماضي، أسفر عن عدد كبير من الضحايا.

وفي بيان رسمي، أكد برشلونة دعمه لضحايا الزلزال ومساعدتهم، من خلال جمع التبرعات لأسرهم، وجاء البيان كالتالي:

"يدعم نادي برشلونة ومؤسسته ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، من خلال المنظمات التي يتعاون معها بانتظام، نعرب عن تضامننا مع جميع المتضررين من هذه الكارثة الرهيبة التي تسببت في وفاة آلاف الأشخاص، وتركت سكان منطقة جغرافية مهمة بين تركيا وسوريا في وضع محفوف بالمخاطر".

ودعا برشلونة في بيانه، التبرع لضحايا الزلزال عن طريق المؤسسات الخيرية التي يتعاون معها النادي.

وكان برشلونة أصدر بيانًا رسميًا نعى فيه ضحايا الزلزال المدمر، بعد ساعات قليلة من حدوثه.

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