«ليو» جزء من تاريخ برشلونة.. لابورتا يرد على تصريحات شقيق ميسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ينتمي للنادي الكتالوني، مشيراً إلى أن التصريحات التي أطلقها شقيق اللاعب، لن تؤثر على علاقة النادي بميسي.

وكان ماتياس شقيق ميسي ظهر في فيديو متداول، قال فيه: "إذا عدنا لبرشلونة سنقوم بتنظيف النادي، وطرد خوان لابورتا، لأنه رجل جاحد".

وأكد شقيق ميسي في نفس الفيديو أن برشلونة لم يكن نادياً معروفاً قبل أن يلعب ميسي لصفوفه، قبل أن يصدر ماتياس بيانًا يعتذر فيه عن هذه التصريحات.

ومن جانبه، قال لابورتا في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "ميسي ينتمي لبرشلونة ويعتبر من تراث النادي، نحن فخورون لأنه كان جزء من هذا الفريق".

وتابع: "لا أريد أن أتحدث أبعد من ذلك بشأن ميسي، هو يلعب حالياً مع باريس سان جيرمان، وأنا لا أحب التحدث عن لاعبين في أندية أخرى، أما بالنسبة لشقيقه، فقد اعتذر وهذا يكفي، لا أعطي مثل هذه التصريحات أي أهمية، ولن تؤثر على علاقة برشلونة بميسي".

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