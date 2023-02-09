تحدي الـ 10 أهداف.. هدف وحيد يقرب فالفيردي من إنصاف أنشيلوتي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

اقترب فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد، من هدفه العاشر مع الميرنغي هذا الموسم، الذي سيكون بمثابة إنصاف لمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وكان أنشيلوتي أعلن عن تحدٍ خاص بينه وبين فالفيردي قبل بداية الموسم الجاري، حيث قال المدرب الإيطالي للاعب: "سأمزق رخصتي التدريبية إذا لم تسجل 10 أهداف هذا الموسم"، ويبدو أن فالفيردي دخل التحدي بكل قوة مع كارلو، واقترب من تحقيق المعادلة بعدما وصل لهدفه التاسع.

ونجح فالفيردي مساء أمس الخميس في إحراز الهدف الثاني لريال مدريد أمام الأهلي المصري، خلال المباراة التي انتهت لصالح الميرنغي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، بالدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ووصل رصيد فالفيردي حالياً إلى تسعة أهداف هذا الموسم، ليتبقى له هدفاً واحداً فقط.

ويعد فالفيردي رابع هدافي ريال مدريد هذا الموسم، حيث سجل 6 أهداف بالدوري الإسباني، وهدفين بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى هدفه في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتعادلت أهداف فالفيردي الـ 9 مع روديريغو، ويتقدمهما كريم بنزيما، وفينيسيوس برصيد 13 و14 هدفاً، على الترتيب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز