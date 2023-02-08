ياسين بونو ينافس كورتوا في القائمة النهائية لجائزة أفضل حارس في العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائمة المرشحين النهائية لحصد جائزة أفضل حارس مرمى في عام 2022، حيث شهدت تواجد المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية، والبلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، والأرجنتيني داميان مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا.

وخرج من القائمة الثنائي البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، وإيديرسون مورايش حارس مرمى مانشستر سيتي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الفائز في حفل كبير ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم، 27 فبراير الجاري.

وفاز السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي بجائزة العام الماضي كأفضل حارس مرمى، كما سبق لتيبو كورتوا الفوز بجائزة عام 2018، بينما لم يترشح بونو أو مارتينيز للقائمة النهائية في مسيرتهما من قبل.

وظهر بونو بشكل مميز مع المنتخب المغربي خلال منافسات كأس العالم 2022، وساهم في تأهل أسود الأطلس إلى الدور نصف النهائي في إنجاز غير مسبوق على المستوى العربي والإفريقي، وفي المقابل قاد إيميليانو مارتينيز منتخب بلاده الأرجنتين لحصد لقب كأس العالم 2022، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح.

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