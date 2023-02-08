الكشف عن مصير أنشيلوتي مع ريال مدريد حال الخسارة من الأهلي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، مصير الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، حال تعرض الميرنغي للخسارة أمام نظيره الأهلي المصري الليلة.

ويلتقي ريال مدريد مع الأهلي اليوم الأربعاء في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات على ملعب مولاي عبدالله بالمغرب، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الهدوء يسود داخل ريال مدريد خلال الفترة الحالية، وهو ما ظهر في المؤتمر الصحفي لكارلو أنشيلوتي وفيدي فالفيردي قبل مباراة الأهلي.

وتابع تقريراً منشوراً في الجريدة الإسبانية: "ظهر أنشيلوتي هادئاً في المؤتمر الصحفي، وأشار إلى أن الهزائم لم تؤثر على غرفة ملابس ريال مدريد، وثقة اللاعبين في أنفسهم مستمرة".

وأكمل التقرير: "حال تعرض ريال مدريد للخسارة أمام الأهلي في نصف نهائي مونديال الأندية أو حتى نهائي البطولة حال تأهله، لن يؤثر ذلك على مستقبل أنشيلوتي مع الميرنغي، وسيكون الدعم كما هو من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد حتى نهاية الموسم الجاري".

وكان ريال مدريد تعرض للخسارة في مباراته الأخير بالدوري الإسباني أمام ريال مايوركا بهدف دون رد، ليواصل إهدار النقاط في الليغا.

يذكر أن الفائز من مباراة ريال مدريد والأهلي، سيواجه فريق الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية، بعدما انتصر الأخير على فلامنجو البرازيلي في الدور نصف النهائي.

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