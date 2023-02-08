خلفاً لمارتينيز.. الكشف عن المدرب الجديد لمنتخب بلجيكا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، تعيين الإيطالي دومينيكو تيديسكو مديراً فنياً لمنتخب بلجيكا، خلفاً للإسباني روبرتو مارتينيز.

وكان مارتينيز رحل عن تدريب منتخب بلجيكا بعد الخروج من دور المجموعات لكأس العالم 2022، قبل أن يتولى تدريب منتخب البرتغال خلفاً لفرناندو سانتوس.

ونشر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم بياناً عبر موقعه الإلكتروني، جاء فيه:

"يفخر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم الإعلان عن تعيين دومينيكو تيديسكو مدرباً للمنتخب الأول، تم تشكيل فريق عمل داخل الاتحاد البلجيكي ديسمبر الماضي، تألف من الرئيس التنفيذي للاتحاد والمدير التشغيلي ومديري الاتحاد سفين جاك وبيير لوخت ورئيس نادي كلوب بروج بارت فيرهايج، وتم تكليف فريق العمل هذا بالبحث مدرب وطني جديد، بالإضافة إلى تقديم المشورة بشأن مواصلة تطوير النواة الفنية للاتحاد البلجيكي".

وتابع: "سيخلف الإيطالي دومينيكو تيديسكو، روبرتو مارتينيز كمدرب للشياطين الحمر، وسيوقع عقداً مع الاتحاد البلجيكي حتى بطولة أوروبا 2024″.

وسبق لتيديسكو تدريب شالكة الألماني وسبارتاك موسكو الروسي، فيما كانت آخر محطاته التدريبية مع لايبزيغ الألماني، قبل أن تتم إقالته مطلع هذا الموسم.

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