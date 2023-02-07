كريم بنزيما يحصد جائزة جديدة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حصد الفرنسي كريم بنزيما نجم فريق ريال مدريد جائزة جديدة، بعد الأداء المميز الذي قدمه في الموسم الماضي رفقة الميرنغي.

وأعلن ريال مدريد حصول بنزيما على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لعام 2022/2021، المقدمة من صحيفة "إل موندو ديبورتيفو"، بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيس الصحيفة.

ولم يتواجد بنزيما في الحفل الذي أقيم أمس الاثنين، واستلم إيميليو بوتراغينيو مدير العلاقات المؤسسية لنادي ريال مدريد الجائزة بدلاً منه.

وخاض بنزيما في الموسم الماضي 46 لقاء بمختلف المسابقات مع ريال مدريد، سجل 44 هدفاً وصنع 15 هدفاً، وحصد جائزة الكرة الذهبية، بعدما قاد الميرنغي لحصد لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

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