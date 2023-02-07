حالة فردية.. أول رد من مايوركا على عنصرية جماهيره ضد فينيسيوس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصدر نادي ريال مايوركا بيانًا رسميًا، بشأن العنصرية التي تعرض لها البرازيلي فينيسوس جونيور لاعب ريال مدريد، خلال مواجهة الفريقين الأخيرة بالدوري الإسباني.

وكانت جماهير ريال مايوركا أطلقت صيحات الاستهجان ضد فينيسوس جونيور كلما لمس الكرة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن ريال مايوركا في بيانه الرسمي وجه الشكر لجماهيره على السلوك المثالي خلال مباراة ريال مدريد، ووصف صيحاتها بأنها حالة فردية.

وجاء بيان ريال مايوركا كالتالي:

"النادي دائماً ضد أي نوع من الإهانة أو المظاهر العنصرية، ويعمل جنباً إلى جنب مع رابطة الليغا لتحديد الشخص المسؤول عن الهتاف العنصري لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بصرف النظر عن هذه الحالة الفردية، يود النادي أن يشكر الجمهور على السلوك المثالي، في مباراتنا ضد ريال مدريد".

يذكر أن ريال مايوركا فاز على ريال مدريد بهدف دون رد، أحرزه ناتشو فيرنانديز بالخطأ في مرماه.

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