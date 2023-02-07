صراخه أنقذ حياته.. كواليس إخراج كريستيان أتسو من تحت الأنقاض

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، كواليس إنقاذ الغاني كريستيان أتسو لاعب هاتاي سبور التركي، من تحت الأنقاض.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن كريستيان أتسو عثر عليه تحت الأنقاض على قيد الحياة، بعد سماع صوت صراخه واستنجاده، مشيرة إلى أنه كان يسكن في الطابق التاسع، وانهار منزله بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم سماع صوت أتسو تحت الأنقاض، إلى جانب صوت المدير الرياضي لهاتاي سبور تانر سافوت، ولكن لم يتم العثور على الأخير حتى هذه اللحظة.

وكان نادي هاتاي سبور التركي أعلن إنقاذ أتسو من تحت الأنقاض خلال الساعات الماضية، وتم نقل اللاعب إلى المستشفى بسبب معاناته من صعوبة في التنفس.

وانضم أتسو إلى صفوف هاتاي سبور مطلع الموسم الجاري قادماً من الرائد السعودي، وسبق له تمثيل أندية بورتو وتشيلسي وإيفرتون وبورنموث ونيوكاسل يونايتد.

ويمتلك أتسو 60 مباراة في رصيده الدولي مع منتخب غانا، سجل خلالها 10 أهداف، وشارك في كأس العالم 2014 مع النجوم السوداء، وحل وصيفاً معهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2015.

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