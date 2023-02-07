بتصريحات رسمية.. العثور على كريستيان أتسو تحت الأنقاض حياً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي هاتاي سبور التركي، إنقاذ لاعبه الغاني كريستيان أتسو من تحت الأنقاض.

وكان زلزال قوته 7.8 ريختر ضرب تركيا صباح أمس الإثنين، وتسبب في وفاة آلاف الأشخاص.

وقال مصطفى عزت مدرب نادي هاتاي سبور: "تم إنقاذ كريستيان أتسو من تحت الأنقاض واصطحابه إلى المستشفى لأنه يعاني من إصابات، ولكن للأسف مديرنا الرياضي تانر سافوت لا يزال تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة".

ومن جانبها، أكدت سفيرة دولة غانا في تركيا فرانسيسكا أشيتي الأنباء نفسها، بالعثور على أتسو حياً.

وكانت تقارير ذكرت خلال الساعات الماضية أن أتسو (31 عامًا) سُمع صوته من تحت الأنقاض يطالب بالنجدة.

وانضم أتسو إلى صفوف هاتاي سبور مطلع الموسم الجاري قادماً من الرائد السعودي، وسبق له تمثيل أندية بورتو وتشيلسي وإيفرتون وبورنموث ونيوكاسل يونايتد.

ويمتلك أتسو 60 مباراة في رصيده الدولي مع منتخب غانا، سجل خلالها 10 أهداف، وشارك في كأس العالم 2014 مع النجوم السوداء، وحل وصيفاً معهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2015.

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