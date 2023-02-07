غيابات بالجملة.. قائمة ريال مدريد لمونديال الأندية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد خلال الساعات الماضية، قائمة الميرنغي، التي تستعد لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حالياً في المغرب.

وشهدت القائمة غياب البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، بعد تعرضه لإصابة في مباراة الميرنغي الأخيرة أمام ريال مايوركا، كما شهدت أيضاً غياب الدولي الفرنسي كريم بنزيما، وفيرلاند ميندي، وإيدين هازارد، ولوكاس فاسكيز.

ويواجه ريال مدريد نظيره الأهلي المصري في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، غداً الأربعاء، وتقام المواجهة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وجاءت قائمة ريال مدريد الرسمية، على النحو التالي:

حراسة المرمى: آندريه لونين، لويس لوبيز، كانليزاريوز

خط الدفاع: داني كارفخال، دافيد ألابا، فاييخو، ناتشو، أنطونيو روديجر، أودريوزولا، مارفيل

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، ماريو مارتن، أريباس.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، ماريانو دياز

وكان الأهلي نجح في تخطي أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي بنتيجة 0/3، ثم فاز على سياتل ساوندرز الأمريكي 0/1، ليلتقي مع ريال مدريد في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية.

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