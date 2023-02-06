محمد صلاح ينعى ضحايا زلزال تركيا وسوريا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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نعى محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ضحايا زلزال تركيا وسوريا، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين بقوة 7.8 ريختر، ونتج عنه عدد كبير من الوفيات.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "أنباء مروعة قادمة من سوريا وتركيا، تعازينا في الأرواح التي فُقدت، وأتمنى الشفاء لجميع المصابين".

وكانت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أكدت أن كريستيان أتسو لاعب فريق هاتاي سبور التركي مفقود تحت الأنقاض وهناك محاولات جارية لإنقاذه، مشيرة إلى أنه عالق ومصيره حتى اللحظة غير معروف.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إنقاذ ثنائي الفريق بوراك أكسوز وبيرتوغ يلدريم، وخرج من تحت الأنقاض على قيد الحياة، فضلاً عن عضوين آخرين من الجهاز الفني لفريق هاتاي سبور التركي، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تحاول العثور أيضاً على تانر سافوت المدير الرياضي للنادي التركي.

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