بسبب الزلزال المدمر.. لاعب منتخب غانا مفقود تحت الأنقاض

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير عالمية عن وجود محاولات جارية لإنقاذ كريستيان أتسو لاعب فريق هاتاي سبور التركي الحالي، وتشيلسي وإيفرتون ونيوكاسل يونايتد السابق، المفقود تحت الأنقاض بسبب الزلزال المُدمر الذي ضرب تركيا.

وكان زلزالاً بقوة 7.8 ريختر ضرب تركيا وسوريا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، ودمر العديد من المباني والمرافق، ونتج عنه عدد كبير من الوفيات.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن كريستيان أتسو مفقود تحت الأنقاض وهناك محاولات جارية لإنقاذه، مشيرة إلى أنه عالق ومصيره حتى اللحظة غير معروف.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إنقاذ ثنائي الفريق بوراك أكسوز وبيرتوغ يلدريم، وخرج من تحت الأنقاض على قيد الحياة، فضلاً عن عضوين آخرين من الجهاز الفني لفريق هاتاي سبور التركي، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تحاول العثور أيضاً على تانر سافوت المدير الرياضي للنادي التركي.

وكان أتسو انضم إلى صفوف هاتاي سبور مطلع الموسم الجاري قادماً من الرائد السعودي، ويمتلك الدولي الغاني 60 مباراة دولية في جعبته مع منتخب بلاده، سجل خلالها 10 أهداف.

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