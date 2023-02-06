الهداف التاريخي لتوتنهام.. كونتي يحتفل بإنجاز هاري كين

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حرص أنطونيو كونتي مدرب توتنهام، على تقديم التهنئة للاعبه هاري كين، الذي وصل إلى 200 هدفاً في رصيده بالدوري الإنجليزي.

وسجل هاري كين في شباك مانشستر سيتي خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد، وانتهت لصالح فريقه 0/1، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإنجليزي.

والتقطت كاميرات شبكة "سكاي سبورتس"، كين أثناء محادثته مع أنطونيو، بعد دخول قائد توتنهام غرفة الملابس، حيث غاب كونتي عن قيادة فريقه لخضوعه لعملية جراحية، الأربعاء الماضي، بسبب التهاب المرارة، وقاد كريستيان ستيليني مساعد أنطونيو كونتي الفريق في غيابه.

ووصل هاري كين إلى هدفه رقم 200 في بطولة الدوري الإنجليزي، سجلها خلال 303 مباراة، وأصبح ثالث لاعب يصل لهذا الإنجاز بعد النجم الإنجليزي السابق آلان شيرار، ومواطنه واين روني.

وسجل شيرار 260 هدفاً خلال مسيرته بالدوري الإنجليزي، فيما سجل واين روني 208 هدفاً.

وفي نفس الوقت أصبح هاري كين الهداف التاريخي لتوتنهام في جميع المسابقات، بعدما وصل لهدفه رقم 267 مع السبيرز، متفوقاً على لاعب الفريق السابق جيمي غريفز، الذي سجل 266 هدفاً.

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