‎‫بسبب الزلزال المدمر.. تعليق الدوري التركي لأجل غير مسمى

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن وزير الرياضة في تركيا محمد قصاب أوغلو، تعليق جميع الأنشطة الرياضية لأجل غير مسمى بما فيها منافسات الدوري التركي، بسبب الزلزال.

وكان زلزال بقوة 7.8 ريختر، ضرب تركيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، ودمر العديد من المباني والمرافق.

وكتب أوغلو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم تعليق جميع الأنشطة الرياضية التي تقام في بلدنا حتى إشعار آخر".

وتابع: "جميع مؤسساتنا في حالة تأهب قصوى بالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ، وأتمنى للجميع السلامة في بلدنا الحبيبة".

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