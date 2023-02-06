«قَبّلْ هذا الشعارَ».. سبب مشادة فينيسيوس مع لاعبي ريال مايوركا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهدت مباراة ريال مدريد وريال مايوركا، أمس الأحد، مشادة بين لاعب الميرنغي فينيسيوس جونيور ولاعبي الخصم، بسبب السخرية التي تعرض لها اللاعب البرازيلي.

وخلال أحداث المباراة، قامت جماهير ريال مايوركا بالهجوم على فينيسيوس في مشهد اعتادت عليه جماهير الخصوم ضد اللاعب البرازيلي، خلال الفترة الماضية.

وبين شوطي المباراة اتجه فينيسيوس إلى جماهير ريال مايوركا، وقَبل شعار ريال مدريد رداً على العنصرية التي تعرض لها، وفي الشوط الثاني من اللقاء، توجه رايلو قائد ريال مايوركا إلى اللاعب البرازيلي وطلب منه تقبيل شعار مايوركا، كنوع من السخرية، ما تسبب في نشوب مشادة بين الطرفين.

ومن جانبه علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، على هذا الأمر حيث قال في تصريحات عقب المباراة: "كل ما يحدث وحدث، ليس خطأ فينيسيوس، الشيء الوحيد الذي يريده هو لعب كرة القدم، هناك من يستفزه، الخصوم هم من يقوموا بذلك، أعتقد أن هذا الأمر يجب أن يختفي".

يذكر أن ريال مدريد تعرض لهزيمة مفاجئة من ريال مايوركا بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإسباني.

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