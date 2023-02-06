‎‫أنشيلوتي: نسعى للفوز بمونديال الأندية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن مشاركة الميرنغي في بطولة كأس العالم للأندية، مشيراً إلى أن هدف فريقه هو التتويج باللقب.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة ريال مدريد مع ريال مايوركا بالدوري الإسباني، وحسمها الأخير لصالحه بنتيجة 0/1: "علينا أن نفكر في كأس العالم للأندية الذي نريد الفوز به، سنشارك وسط صعوبات، لكننا لدينا حماس أيضاً".

وتابع: "سنعود للقتال على لقب الدوري بعد الانتهاء من مونديال الأندية، لم ننته بعد، هناك الكثير".

وعن الإصابة التي تعرض لها تيبو كورتوا حارس ريال مدريد قبل انطلاق مباراة الأمس، قال أنشيلوتي: "كورتوا واجه مشكلة في الإحماء، سيخضع لاختبارات لمعرفة موقفه".

يذكر أن ريال مدريد سيبدأ مشواره في مونديال الأندية بمواجهة الأهلي المصري في نصف نهائي البطولة، وتقام المباراة الأربعاء المقبل 8 فبراير، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

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