ما يحدث لا يرضي أحداً.. ناتشو يعلق على مضايقات فينيسيوس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق فيرنانديز إغليسياس "ناتشو" مدافع ريال مدريد، على المضايقات التي يتعرض لها زميله بالميرنغي فينيسيوس جونيور، خلال الفترة الأخيرة.

وكان فينيسيوس دخل في مشادات مع لاعبي ريال مايوركا خلال مباراة أمس الأحد ببطولة الدوري الإسباني، بعدما تم استفزازه من جانبهم.

وانتقد ناتشو ما يتعرض له فينيسيوس من عنصرية، من جانب بعض الجماهير، حيث قال في تصريحات صحفية: "هناك بيئة غير مستحبة حول فينيسيوس لا ترضي أي شخص، يعبثون معه دون معرفة السبب، عليهم أن يتركوا هذا الهراء جانباً".

ويتعرض فينيسيوس للعنصرية من بعض جماهير خصوم ريال مدريد في المباريات الأخيرة.

ويغيب فينيسيوس عن مباراة ريال مدريد المقبلة في الليغا بسبب تراكم البطاقات، بعدما حصل على بطاقة صفراء خلال مواجهة ريال مايوركا.

وفجر ريال مايوركا مفاجأة كبيرة بفوزه على ريال مدريد 0/1 في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن لقاءات الجولة 20 من عمر الدوري الإسباني.

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