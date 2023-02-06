6 لاعبين حتى الآن.. غيابات ريال مدريد أمام الأهلي في مونديال الأندية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يعاني فريق ريال مدريد من عدة غيابات، قبل ساعات من مواجهة الأهلي المصري ببطولة كأس العالم للأندية، التي تقام حالياً في المغرب.

وتستضيف دولة المغرب بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير 2023.

ويفقد ريال مدريد خلال مواجهة الأهلي المقبلة في نصف نهائي مونديال الأندية، 6 لاعبين دفعة واحدة، هم كريم بنزيما، وإيدير ميليتاو، وفيرلاند ميندي، ولوكاس فاسكيز، وإدين هازارد، وتيبو كورتوا.

وفقد الثلاثي ميندي وفاسكيز وهازارد نهائياً فرصة التواجد في قائمة ريال مدريد لهذه البطولة، لاسيما أن مدة تعافيهم من الإصابة ستزيد عن أسبوعين، أما ميليتاو وبنزيما سيكون أمامهما فرصة اللحاق بالميرنغي في المباراة النهائية لمونديال الأندية حال التأهل، وذلك بحسب تقارير صحفية إسبانية.

وتقام مباراة الأهلي المصري وريال مدريد في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، الأربعاء 8 فبراير، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وكان الأهلي نجح في التأهل إلى هذا الدور، بعدما تخطى فريقي أوكلاند سيتي وسياتل ساوندرز، بنتيجة 0/3 و0/1 على الترتيب.

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