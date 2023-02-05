بايرن ميونخ يفوز على فولفسبورج برباعية ويستعيد انتصاراته في الدوري الألماني

المصدر: وام

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ودع بايرن دوامة التعادلات المتتالية في الدوري الألماني لكرة القدم، واستعاد نغمة الانتصارات في رحلة الدفاع عن لقب المسابقة بفوزه الكبير 4-2 على مضيفه فولفسبورج اليوم الأحد في ختام مباريات الجولة الـ19 من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز فيردر بريمن على مضيفه شتوتجارت 2-0.

وحقق بايرن ميونخ انتصاره الأول في الدوري الألماني بعاد 2023، وذلك بعد 3 تعادلات متتالية في المسابقة بنتيجة 1-1 منذ استئناف فعاليات الموسم الحالي بألمانيا في 20 يناير الماضي عقب فترة التوقف الطويلة بسبب كأس العالم 2022 والعطلة الشتوية.

ورفع بايرن رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام يونيون برلين، وتجمد رصيد فولفسبورج عند 29 نقطة بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

وحسم بايرن المباراة بشكل كبير في شوطها الأول عبر ثلاثية سجلها كينجسلي كومان في الدقيقتين 9 و14 وتوماس مولر في الدقيقة 19 مقابل هدف أحرزه جاكوب كامينسكي في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، أضاف جمال موسيالا الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة 73 رغم النقص العددي في صفوف الفريق بعد طرد زميله جوشوا كيميتش في الدقيقة 54، فيما سجل ماتياس سفينبرج الهدف الثاني لفولفسبورج في الدقيقة 81.





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