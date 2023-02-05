بعد الخسارة المذلة.. كلوب وصلاح في مرمى سخرية "الذئاب"

المصدر: البيان

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نال فريق ليفربول ومدربه الألماني يورغن كلوب قسطاً وافراً من السخرية من قبل حساب وولفرهامبتون على تويتر في أعقاب الهزيمة الأخيرة القاسية والمذلة للريدز بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي.

و أجمعت تقارير صحفية على وضع ترتيب النجم محمد صلاح في مركز لا يليق به في العادة.

وتأتي سخرية الذئاب من يورغن كلوب، بشطب هدف اللاعب روبن نيفيز بعد أن زعم المدرب الألماني أنه لم يكن ينبغي احتساب هدف نيفيز، الذي أحرزه في الدقيقة 77 من المباراة.

وتركت النتيجة كلوب "بدون تفسير" بعد أن سقط فريقه في غضون 5 دقائق، حيث سجل جويل ماتيب هدفا في مرماه، قبل أن يسدد الوافد الجديد كريغ داوسون كرة مرتدة في مرمى أليسون بيكر ليمنح فريق يولن لوبيتيجي التقدم 2-0.

بعد الشوط الأول السيئ، عاد نادي ميرسيسايد بعد الاستراحة للضغط على أصحاب الأرض، الذين امتصوا الضغط بخبرة. ولم يمض وقت طويل قبل أن يحصل الذئاب على فرصة خاصة بهم، حيث شنوا هجومًا مضادًا على الضيوف مما سمح للاعب روبن نيفيز أن يسجل هدفه الخامس هذا الموسم والثالث في المباراة.

وقال كلوب وفقا لسكاي نيوز عربية: "الهدف الثالث لا أحسبه لأنها كانت المرة الأولى التي يجتازون فيها خط المنتصف في الشوط الثاني".

وانتقل وولفرهامبتون إلى تويتر لمضايقة المدرب الألماني، حيث نشر ساخرا صورة تقول مازحا أنهم فازوا 2-0 فقط، بينما كانوا شطبوا الهدف الثالث لقائدهم ردًا على مزاعمه بأن الهدف كان يجب ألا يحتسب.

وحظيت التغريدة بإشادة المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي بمسؤول صفحة الذئاب على تويتر، حيث قال البعض "أعطوا مدراء تويتر" زيادة "بينما قال آخرون "امنحوهم ثلاث نقاط أخرى".

من ناحية ثانية، يبدو أن المباراة كانت سيئة جدا بالنسبة للاعبي ليفربول، فقد كان ترتيب مشوارهم فيها سيئا للغاية، خصوصا اللاعب جو غوميز، الذي لم يحصل على أكثر من نقطتين، بينما كان أفضل لاعب في الريدز حارس المرمى أليسون بيكر رغم الأهداف الثلاثة، حيث حصل على 6 نقاط، وهي النقاط التي حصل عليها الصربي ستيفن بايتيتش.

واكتفت صحيفة "إيكو ليفربول"، بمنح اللاعب محمد صلاح 4 نقاط فقط، مشيرة إلى تسديدته اللولبية في الشوط الأول، لكنها قالت إن صلاح لم يقدم مساعدة دفاعية كافية.

وحصل على 4 نقاط اللاعب ترنت ألكساندر أرنولد، فيما منحت الصحيفة داروين نونيز 5 نقاط، بينما حصل معظم اللاعبين على 3 نقاط.

وأشارت صحيفة إكسبرس البريطانية إلى أن محمد صلاح كان قد أنهى الموسم الماضي على رأس قائمة هدافي الدوري، وأضافت أنه يواجه صعوبة في هز الشباك هذا الموسم، خاصة في الأسابيع الأخيرة.

وأوضحت أن الأمر لم يكن مختلفا في المباراة ضد الذئاب، وأن صلاح يفتقر حاليا إلى التقنيات الضرورية للتسجيل.

واعتبرت الصحيفة أن صلاح كان أحد 4 لاعبين ساهموا في الهزيمة المذلة أمام وولفرهامبتون إلى جانب كل من تياغو وجويل ماتيب ونابي كيتا.

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