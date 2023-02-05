الأهلي المصري يواصل كتابة التاريخ في مونديال الأندية

المصدر: وكالات

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صعد الأهلي المصري للمرة الرابعة في تاريخه إلى الدور قبل النهائي لمونديال الأندية، ليواصل كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية، بعد فوزه على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، بالمغرب، وضرب موعدا فيه مع ريال مدريد بطل أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي بالعاصمة الرباط.

ويعتبر النادي الأهلي، ثاني أكثر ناد تحقيقا للانتصارات في بطولة كأس العالم للأندية برصيد 8 انتصارات، ومن بين 72 ناد من مختلف القارات شاركت في كأس العالم للأندية، ويتصدر ريال مدريد القائمة، برصيد 10 انتصارات.

ويشغل فريق برشلونة الإسباني المركز الثالث برصيد 7 انتصارات، ومن ثم مونتيري المكسيكي وسانفريس هيروشيما الياباني برصيد خمس انتصارات لكل منهما.

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