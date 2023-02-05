محمد صلاح على "رادار" سان جيرمان

المصدر: البيان

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لا يمانع ليفربول في التخلي عن النجم المصري محمد صلاح بحسب تقارير صحفية في ظل التراجع اللافت في مستواه هذا الموسم، وهو الإعلان الذي جعل النجم المصري يدخل في دائرة اهتمامات نادي باريس سان جيرمان خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وقالت شبكة "sportbible" البريطانية وفقاً لموقع "كورة"، أن سان جيرمان من ضمن الأندية المهتمة بالحصول على خدمات صلاح بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن ليفربول لا يمانع بيع محمد صلاح في ظل تراجع مستواه هذا الموسم.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن ليفربول سيوافق على رحيل صلاح، إذا حصل على عرض يبلغ 80 مليون يورو.

وكان صلاح أثار ضجة بصورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجمعه مع ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، منذ عدة أسابيع، رغم نفي رامي عباس، وكيل اللاعب، وجود أي محادثات في ذلك الوقت.

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