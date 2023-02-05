الأهلي وريال مدريد.. موعد تاريخي في مونديال الأندية

المصدر: الرباط - أ ف ب

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تأهل الأهلي المصري والهلال السعودي أمس إلى نصف نهائي مونديال الأندية المقام في المغرب، وتغلب الاهلي على سياتل ساوندرز الأمريكي 1 - 0، سجل الهدف اللاعب البديل محمد مجدي أفشة، من تسديدة قوية في الدقيقة 88، وضرب الأهلي موعداً مع ريال مدريد بطل أوروبا، الأربعاء المقبل.

وتغلب الهلال السعودي على الوداد المغربي في القمة العربية بالبطولة بركلات الترجيح 5 - 3،وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1.

وضرب بطل آسيا في مشاركته الثالثة توالياً، موعداً مع فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي، بينما يخوض الوداد مباراة الترتيب ضد سياتل الأمريكي بطل كونكاكاف

وفي مباراة الوداد والهلال تقدم الوداد عن طريق أيوب العملود في الدقيقة 52، قبل أن يدرك الهلال التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء نفذها محمد كنو بنجاح في الشباك وشهدت المباراة تعرض كل من يحيى جبران لاعب الوداد ومحمد كنو لاعب الهلال للطرد.

وفي ركلات الترجيح سجل للهلال ماريغا وفييتو وصالح الشهري وعبدالله الحمداني والجوير، بينما أحرز ركلات الوداد العملود والبديل محمد أوناجم والداوودي، فيما أخطأ عطية الله حينما ارتدت كرته بالقائمين الأيمن والأيسر.

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