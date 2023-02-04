رابطة الدوري الألماني تخطط لبيع جزء من حقوق البث الإعلامي

المصدر: وكالات

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تسعى رابطة الدوري الألماني لكرة القدم إلى بيع أجزاء من حقوق بث مباريات دوري الدرجتين الأولى والثانية لمستثمرين من القطاع الخاص، وفقاً لبيان أصدرته الرابطة ليلة أمس.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية نقلا عن مصادر في الرابطة اليوم السبت أن مجموعة عمل ستوصي مجلس الرابطة يوم الخميس المقبل ببيع 15 بالمئة من شركة جديدة تابعة للرابطة لهذا الغرض بعد المزيد من الدراسة.

وقالت بيلد إن قيمة الصفقة بين 17 و20 مليار يورو، وقد تدر أرباحا من 2.5 إلى ثلاثة مليار يورو (2.70 - 3.24 مليار دولار).

وجاء في بيان رابطة الدوري الألماني أن الاتفاقية تستند إلى مناقشات مكثفة تضم 36 ناديا يمثلون أندية دوري الدرجتين الأولى والثانية بشأن هذه القضية.

وقال متحدث باسم الرابطة، تم الاتصال به اليوم بشأن تقرير بيلد، إنه لم يكن هناك تعليق جديد بعد البيان الذي صدر أمس.

وبحسب تقرير بيلد، سيتم منح حقوق البث لمدة 25 إلى 30 عاما، مع احتفاظ أندية الدرجتين بالسيطرة.

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